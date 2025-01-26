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Сегодня, 15:38

Metaratings: хавбек «Ахмата» Камилу не прилетел на сборы и хочет покинуть клуб

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Полузащитник «Ахмата» Камилу до сих пор не прилетел на сбор команды в Турции, утверждает Metaratings.ru.

По данным источника, 25-летний бразилец хочет перейти в один из клубов второго дивизиона чемпионата Испании, а «Ахмат» уже начал поиски опорного полузащитника на замену.

Контракт Камилу с клубом действителен до 30 июня 2026 года. Всего в активе футболиста 50 матчей за «Ахмат». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,2 миллиона евро.

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Ранее в воскресенье стало известно, что в расположение «Динамо» прибыл полузащитник Бителло, который пропустил начало сбора бело-голубых. Кроме того, хавбек ЦСКА Виктор Мендес, играющий на правах аренды за «Крыльев Советов», и нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон тоже отсутствуют на сборах своих команд.

Источник: metaratings.ru
РПЛ
ФК Ахмат
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
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2.03 19:30
Ростов – Динамо
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Манфред Угальде

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Спартак

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 11 1 3
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