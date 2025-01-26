Агент защитника «Краснодара» Оласы опроверг информацию о возможном уходе игрока из клуба
Пабло Риверо, агент уругвайского защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, заявил, что его клиент не намерен покидать российский клуб.
Ранее СМИ сообщали, что Оласой интересуется аргентинский «Индепендьенте».
«Будущее Лукаса? Он счастлив в «Краснодаре», — сказал агент «РБ Спорт».
В текущем сезоне защитник провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро. Контракт 30-летнего уругвайца с «быками» рассчитан до 2027 года.
Источник: РБ Спорт
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|3
|37-12
|39
|
3
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|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
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|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
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|18
|11
|2
|5
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|35
|
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|
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|5
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|7
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|
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|18
|6
|4
|8
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|22
|
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|5
|3
|10
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|18
|
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|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
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|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
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|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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