Бителло провел первую тренировку после возвращения в расположение «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло присоединился к команде на катарском сборе, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Отмечается, что вернувшийся в расположение клуба бразильский футболист уже приступил к тренировкам.

Бителло пропустил первые десять дней зимних сборов «Динамо». По информации СМИ, полузащитник после отпуска не планировал возвращаться в Россию и вел переговоры о переходе в «Ботафого». 23 января «СЭ» сообщил, что Бителло вышел на связь с «Динамо» после своего невозвращения.

Бразилец выступает за московскую команду с 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2028-го.