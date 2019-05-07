Экс-нападающий "Зенита" Халк, сейчас выступающий за китайский "Шанхай Шанган", поделился воспоминаниями о форварде Артеме Дзюбе и главном тренере петербургского клуба Сергее Семаке.

– Очень рад за Дзюбу! Это отличный форвард, который забивает много голов. Но еще он прекрасный человек. Я его очень ценю. Артем всегда улыбается, пребывает в хорошем настроении и много шутит. Рад, что играл с Дзюбой в одной команде. Желаю ему удачи и счастья. И пусть радует своей игрой не только "Зенит", но и сборную России.

– Какие у вас воспоминания сохранились о Сергее Семаке?

– Я рад за Семака, что он стал тренером "Зенита" и выиграл с командой титул. Он хорошо знаком команде и болельщикам, пришел и сумел наладить игру. Это человек с большим сердцем. Он мне очень помог, когда я только пришел в команду. Семак заслуживает уважения и восхищения. Он боец, был таким футболистом, и стал таким же тренером. Надеюсь, он завоюет еще не один титул с "Зенитом" и станет знаменитым тренером. (Юлия Яковлева)

Халк выступал за "Зенит" с 2012 по 2016 гг. На его счету 148 матчей за сине-бело-голубых, в которых он забил 76 мячей и отдал 60 результативных передач.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр