Хацкевич рассказал о судьбе арендованных футболистов
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал об экс-защитнике ЦСКА Седрике Гогуа, которого волгоградский клуб арендовал перед началом сезона.
— Игрой Гогуа в центре обороны довольны?
— Да.
— В ЦСКА его считали лентяем.
— На мой взгляд, к любому человеку можно найти подход.
— К африканцу нашли сразу? Никаких подводных камней?
— Абсолютно. Самое главное, Седрик меня устраивает как футболист. Остальное — детали, которые не обязательно выносить на публику.
— Гогуа доиграет сезон в Волгограде?
— На днях я как раз по этому поводу общался с Виктором Гончаренко. Он подтвердил, что ЦСКА не собирается прерывать аренду или отдавать игрока в другой клуб.
— «Ротор» после выхода в РПЛ много футболистов арендовал.
— Больше половины состава! При таком раскладе о долгосрочных перспективах говорить, конечно, не приходится. Но мера вынужденная, из-за ограниченных финансовых возможностей комплектоваться иначе мы и не могли.
— Зимой кто-то из арендованных уйдет?
— У некоторых игроков есть пункт в арендном соглашении, что до 23 февраля имеют право покинуть клуб. Но пока о таком желании мне никто не говорил. Наоборот, все хотят остаться, помочь «Ротору» сохранить прописку в РПЛ. (Александр Кружков)
Полностью интервью Александра Хацкевича — на сайте «СЭ»
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