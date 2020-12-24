Хацкевич рассказал о судьбе арендованных футболистов

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич рассказал об экс-защитнике ЦСКА Седрике Гогуа, которого волгоградский клуб арендовал перед началом сезона.

— Игрой Гогуа в центре обороны довольны?

— Да.

— В ЦСКА его считали лентяем.

— На мой взгляд, к любому человеку можно найти подход.

— К африканцу нашли сразу? Никаких подводных камней?

— Абсолютно. Самое главное, Седрик меня устраивает как футболист. Остальное — детали, которые не обязательно выносить на публику.

— Гогуа доиграет сезон в Волгограде?

— На днях я как раз по этому поводу общался с Виктором Гончаренко. Он подтвердил, что ЦСКА не собирается прерывать аренду или отдавать игрока в другой клуб.

— «Ротор» после выхода в РПЛ много футболистов арендовал.

— Больше половины состава! При таком раскладе о долгосрочных перспективах говорить, конечно, не приходится. Но мера вынужденная, из-за ограниченных финансовых возможностей комплектоваться иначе мы и не могли.

— Зимой кто-то из арендованных уйдет?

— У некоторых игроков есть пункт в арендном соглашении, что до 23 февраля имеют право покинуть клуб. Но пока о таком желании мне никто не говорил. Наоборот, все хотят остаться, помочь «Ротору» сохранить прописку в РПЛ. (Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Хацкевича — на сайте «СЭ»