Хацкевич — о разгроме от «Краснодара»: «Надо принять результат»
21:11
Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:5) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.
— Начало было за «Краснодаром», — отметил Хацкевич. — Пропустив этот быстрый мяч, мы все равно продолжали действовать, как планировали, даже где-то перехватили инициативу, создали моменты, но здорово сыграл Сафонов. Было давление с нашей стороны, но вторая желтая сломала наш порыв. «Краснодар» показал, что умеет и любит играть с мячом. Контригра у нас была хорошей. Надо принять результат и двигаться дальше.
(Екатерина Потапова)
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря
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