Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:5) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

— Начало было за «Краснодаром», — отметил Хацкевич. — Пропустив этот быстрый мяч, мы все равно продолжали действовать, как планировали, даже где-то перехватили инициативу, создали моменты, но здорово сыграл Сафонов. Было давление с нашей стороны, но вторая желтая сломала наш порыв. «Краснодар» показал, что умеет и любит играть с мячом. Контригра у нас была хорошей. Надо принять результат и двигаться дальше.

(Екатерина Потапова)