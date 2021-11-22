Хачатурянц сравнил популярность футбола с другими видами спорта

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц сравнял популярность Тинькофф чемпионата России с другими видами спорта.

— Насколько сейчас тверды позиции РПЛ по отношению к КХЛ и Единой лиги ВТБ?

— Мы в том числе конкурируем и с другими видами спорта, чтобы внимание к футболу в стране возросло. Это конкуренция за то, чтобы привлечь внимания разных слоев населения. Подростки, которые играют во дворе в футбол, часто не интересуются лигой. Мы будем бороться за увеличение охвата и за зрелищность. Участие в еврокубках? Имею в виду увеличение количества наших команд в еврокубках и повышение рейтинга. Нам бы хотелось максимально расширить аудиторию.

Ашот Хачатурянц в понедельник был избран президентом российской премьер-лиги. До назначения и.о. главы РПЛ Хачатурянц руководил судейским комитетом РФС. На этот пост он был назначен в ноябре 2019 года.