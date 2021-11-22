Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Хачатурянц сравнил популярность футбола с другими видами спорта

17:23
Теги:

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц сравнял популярность Тинькофф чемпионата России с другими видами спорта.

— Насколько сейчас тверды позиции РПЛ по отношению к КХЛ и Единой лиги ВТБ?

—  Мы в том числе конкурируем и с другими видами спорта, чтобы внимание к футболу в стране возросло. Это конкуренция за то, чтобы привлечь внимания разных слоев населения. Подростки, которые играют во дворе в футбол, часто не интересуются лигой. Мы будем бороться за увеличение охвата и за зрелищность. Участие в еврокубках? Имею в виду увеличение количества наших команд в еврокубках и повышение рейтинга. Нам бы хотелось максимально расширить аудиторию.

Ашот Хачатурянц в понедельник был избран президентом российской премьер-лиги. До назначения и.о. главы РПЛ Хачатурянц руководил судейским комитетом РФС. На этот пост он был назначен в ноябре 2019 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
КХЛ признала три русских клуба из провинции ненужными и выгнала из лиги. Уход из элиты — это конец?
В Италии призвали заменить нормандский формат на новый
2
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры