Ашот Хачатурянц: «История с «Тамбовом» не должна повториться»

Новоизбранный президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц отметил, что нужно избежать повторения истории ФК «Тамбов».

— Можно утверждать, что история «Тамбова» при вас не повторится?

— История с «Тамбовом» — история регламентов. Мы пересматриваем все существующие регламенты. Такая история не должна повториться. Мы уже договорились с клубами централизовать работу с РПН. Все обращения будут приходить напрямую к нам. Я как президент лиги буду вести переговоры с этой структурой. Главная задача сейчас — не потерять своего зрителя. Тем более в тяжелые ковидные времена. Эта работа будет централизована.

В сезоне-2020/21 «Тамбов» испытывал серьезные финансовые проблемы и смог завершить сезон только после финансовой помощи от РПЛ. Команда вылетела из премьер-лиги и прекратила существование по окончании сезона.