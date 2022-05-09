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Судейство

Сегодня, 13:40

Хачатурянц рассказал, как долго намерен быть руководителем судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ашот Хачатурянц.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава РПЛ и судейского комитета РФС (СК РФС) Ашот Хачатурянц рассказал, как долго он намерен быть руководителем СК РФС и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС.

«Еще осенью я принял решение, что совмещение будет максимум до конца сезона РПЛ-2021/22. Тогда же я рекомендовал Павла Каманцева на должность руководителя Судейского комитета РФС как человека, который больше остальных погружен в проводимую реформу судейства и максимально не ангажирован и не связан ни с какой группой влияния. Надеюсь, что в ближайшее время исполком РФС изберет нового руководителя судейского комитета РФС», — приводит слова Хачатурянца «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Хачатурянц по собственному желанию по окончанию нынешнего сезона оставит пост главы РПЛ.

Он был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года. Тогда он заменил ушедшего в отставку после многоих лет работы на этом посту Сергея Прядкина. Официально назначение Хачатурянца на пост президента РПЛ было утверждено 22 ноября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ashot-hachaturyants-planiruem-obrashhat-sya-v-pravoohranitel-ny-e-organy-tak-kak-u-nas-est-dostatochno-somnenij-v-ob-ektivnom-i-nepredvzyatom-sudejstve-matyunina/
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