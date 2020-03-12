Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился мнением о ситуации с коронавирусом.

Ранее в Москве был введен запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью более пяти тысяч человек до 10 апреля. Сегодня также были отменены массовые мероприятия в Татарстане. Штаб по борьбе с коронавирусом в России рекомендует проводить мероприятия в видеоформате или без зрителей.

— Нынешняя сложная ситуация является проверкой нашей ответственности, — написал Крыховяк в Instagram. — Многие из моих поклонников — молодые люди. Вам может показаться, что закрытие школ — это продолжительные каникулы. Это не тот случай. Оставайтесь дома в это время. Таким образом вы защитите не только себя, но и других.

Конечно, мы, игроки, предпочли бы играть матчи с болельщиками. Но эта ситуация уникальная. В ближайшие дни многие матчи будут сыграны при закрытых трибунах. В этом случае не собирайтесь около стадионов. Оставайтесь дома и болейте перед телевизорами. Если мы будем нести ответственность сейчас, мы вернемся к нормальному состоянию раньше.