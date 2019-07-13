Гжегож Крыховяк: "Для "Локомотива" самое главное выиграть чемпионат России"

Полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ. "Железнодрожники" начали его с победы в Суперкубке России над "Зенитом" (3:2).

- Очень счастлив, что нам удалось победить в этом матче, - цитируют "Известия" Крыховяка. - Так начать сезон важно для любой команды. Мы добыли трофеи, и теперь считаю, что нужно уверенно продолжить новый сезон. Также очень важно быть готовыми к первой игре в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Мы обыграли "Зенит" и взяли трофей. Победа должна помочь нам в психологическом плане чувствовать себя ещё увереннее. Это откладывается у тебя в голове. Но сейчас для нас самое главное выиграть сам чемпионат России.

Ожидания от Лиги чемпионов? Будет очень важно финишировать в двойке лучших команд на групповом этапе Лиги чемпионов. Обязательно нужно выступить лучше, чем в прошлом сезоне.

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