Гус Тил забил первый гол за «Спартак»
25 августа 2019, 20:55
Полузащитник «Спартака» Гус Тил снова вывел свою команду вперед в гостевом матче 7-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).
Голландец отличился на 90+2-й минуте.
Тил перешел в «Спартак» этим летом и стал самым дорогим новичком в истории красно-белых — сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро (плюс возможные бонусы).
? Гус Тиль приносит красно-белым гостевую победу над «Крыльями» в компенсированное время. #МАТЧПРЕМЬЕР #КрыльяСпартакhttps://t.co/VH1jXx0o24— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 25, 2019
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи