Гус Тил забил первый гол за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Гус Тил снова вывел свою команду вперед в гостевом матче 7-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

Голландец отличился на 90+2-й минуте.

Тил перешел в «Спартак» этим летом и стал самым дорогим новичком в истории красно-белых — сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро (плюс возможные бонусы).