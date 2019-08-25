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Гус Тил забил первый гол за «Спартак»

25 августа 2019, 20:55
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Полузащитник «Спартака» Гус Тил снова вывел свою команду вперед в гостевом матче 7-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1).

Голландец отличился на 90+2-й минуте.

Тил перешел в «Спартак» этим летом и стал самым дорогим новичком в истории красно-белых — сумма трансфера оценивается в 15 миллионов евро (плюс возможные бонусы).

Крылья Советов — Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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