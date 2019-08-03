Гус Тил присутствует на матче "Спартак" - "Динамо"

Полузащитник АЗ Гус Тил приехал на игру 4-го тура РПЛ "Спартак" - "Динамо". От комментариев насчет перехода потенциальный новичок красно-белых отказался.

Ранее сообщалось, что Тил пройдет медицинское обследование 5 августа, после чего подпишет соглашение на четыре года с зарплатой 2,5 миллиона евро за сезон. Сумма трансфера Тила составит 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне хавбек провел 33 матча в чемпионате Голландии, забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач. За основной состав АЗ он выступает с 2016 года.

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