Гус Тил, которого хочет купить "Спартак", вылетел вместе с АЗ на матч Лиги Европы

Потенциальный новичок "Спартака" Гус Тил вылетел вместе с "Алкмаром" в Швецию на ответный матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы против "Хеккена". Встреча пройдет завтра. Первая игра завершилась со счетом 0:0.

Напомним, что "Спартак" пока не договорился о покупке Тила. Ранее сообщалось, что столичный клуб готов заплатить за хавбека сумму от 10 до 15 миллионов евро.

В основном составе АЗ 21-летний Тил провел 95 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт футболиста с голландским клубом будет действовать до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 6 миллионов евро.