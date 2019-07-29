Источник: "Спартак" заплатит за Тила 10-15 миллионов евро

"Спартак" продолжает переговоры о покупке полузащитника АЗ Гуса Тила. Как утверждает 1limburg.nl, столичный клуб готов заплатить за хавбека сумму от 10 до 15 миллионов евро.

АЗ уже ищет замену для Тила и видите ее в лице Марка Димерса из ситтардской "Фортуны".

В основном составе АЗ 21-летний Тил провел 95 матчей, в которых забил 28 голов и отдал 11 голевых передач. Контракт футболиста с голландским клубом будет действовать до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость, по данным transfermarkt, cоставляет 6 миллионов евро.

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