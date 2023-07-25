Гуренко: «Малком выполнил свою миссию в «Зените» и теперь хочет уйти зарабатывать деньги»

Главный тренер «Уфы» Сергей Гуренко прокомментировал переход форварда «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

Я думаю, что немотивированный игрок, то это может быть проблемой для команды. Малком свою задачу выполнил – он приехал, был более менее известным. В России он сделал рекламу, то есть он свою миссию в «Зените» выполнил и теперь хочет уйти и зарабатывать деньги», – цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 26-летний форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.