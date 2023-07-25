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Сегодня, 17:06

Гуренко: «Малком выполнил свою миссию в «Зените» и теперь хочет уйти зарабатывать деньги»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Уфы» Сергей Гуренко прокомментировал переход форварда «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль».

Я думаю, что немотивированный игрок, то это может быть проблемой для команды. Малком свою задачу выполнил – он приехал, был более менее известным. В России он сделал рекламу, то есть он свою миссию в «Зените» выполнил и теперь хочет уйти и зарабатывать деньги», – цитирует Гуренко Vprognoze.ru.

В прошедшем сезоне Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 26-летний форвард забил 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Всего на его счету 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильца 60 миллионов евро.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11016794-gurenko-malkom-vypolnil-svoyu-missiyu-v-zenite.html
Малком Филипе (Малком)
Сергей Гуренко
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
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 - : -
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П
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