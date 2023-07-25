Лепехин считает, что «Зенит» легко обыграет «Ахмат»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Ахмата» в групповом этапе FONBET Кубка России.

«Думаю, что «Зенит» выиграет достаточно легко. «Ахмат» — крепкая команда, но тягаться с «Зенитом» им еще тяжело из-за подбора футболистов. В целом, все понимают, что уровень игроков у этих команд разный», — цитирует Лепехина «Спорт День за Днем».

Встреча между «Зенитом» и «Ахматом» в FONBET Кубке России пройдет во вторник, 25 июля. Игра состоится в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:45 по московскому времени.