В ЦСКА прокомментировали возможный трансфер Бийола в «Удинезе»
Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника красно-синих Яки Бийола в «Удинезе».
«Могу лишь выразить слова благодарности от клуба в сторону Яки за то, что все происходит по-человечески. Ситуация с легионерами позволяет сделать все вопреки контрактным обязательствам и желанию клуба. И это мы видим на примере Эджуке и Сигурдссона. Мы знаем, что у Бийола есть федерация, которая на него давит. Мы могли ожидать от него решение о приостановке, но с Якой у нас абсолютно профессиональные отношения. Трансферный рынок так и должен существовать в нормальных условиях.
Переход в «Удинезе» близок? Не буду говорить», — сказал Брейдо «Чемпионату».
В прошедшем сезоне 23-летний Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.
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4
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|ЦСКА
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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