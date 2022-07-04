В ЦСКА прокомментировали возможный трансфер Бийола в «Удинезе»

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника красно-синих Яки Бийола в «Удинезе».

«Могу лишь выразить слова благодарности от клуба в сторону Яки за то, что все происходит по-человечески. Ситуация с легионерами позволяет сделать все вопреки контрактным обязательствам и желанию клуба. И это мы видим на примере Эджуке и Сигурдссона. Мы знаем, что у Бийола есть федерация, которая на него давит. Мы могли ожидать от него решение о приостановке, но с Якой у нас абсолютно профессиональные отношения. Трансферный рынок так и должен существовать в нормальных условиях.

Переход в «Удинезе» близок? Не буду говорить», — сказал Брейдо «Чемпионату».

В прошедшем сезоне 23-летний Бийол забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.