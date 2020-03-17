Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал «СЭ» решение о приостановке чемпионата России до 10-го апреля из-за коронавируса.

— Конечно, ситуация неприятная и ничего хорошего во всем происходящем нет. Это понятно. Но, во-первых, здоровье, жизни людей не должны подвергаться даже минимальному риску. Это тот случай, когда лучше даже перестраховаться, чем потом о чем-то сожалеть. Во-вторых, есть решение лиги, которое мы, естественно, будем выполнять. Дальше нужно смотреть как будет развиваться ситуация и действовать исходя из этого, но разумеется, мы выступаем за то, чтобы доиграть чемпионат.