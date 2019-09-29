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Гурам Аджоев: «Казарцева нельзя допускать до судейства!»

29 сентября 2019, 23:29
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Президент «Арсенала» Гурам Аджоев после поражения его команды от «Краснодара» (0:2) выразил недовольство работой главного арбитра встречи Василия Казарцева.

— Если честно, это катастрофа. Так нельзя делать, — сказал Аджоев. — Я честно скажу, очень радовался до игры, что мы наконец-то попали на ВАР. Тем более на фоне вчерашней игры «Локомотива» и «Зенита», где все решения ВАР были обоснованы — справедливость там восторжествовала. Сегодня же все было наоборот. К судье подбегают, просят: «Посмотри, там не было пенальти!». Он отвечает, мол, нет — пенальти. Далее Костадинов играет чистый мяч возле штрафной, он говорит: накладка. И далее все время мелкие фолы, разговоры, торможения. Поверьте, я всю эту школу прошел еще в советское время. Но так нельзя судить. Это убивает наш российский футбол! Казарцева нельзя допускать до судейства!

Очень тяжело играть сразу против двух команд — и «Краснодара», и команды судей. Когда 11 на 11 — это нормально, это честно. Но мы-то играли 11 на 17. «Краснодар» — это же не та команда, которой нужно помогать. «Краснодар» — солидный клуб, прекрасная команда. Нельзя было ей так помогать. (Александр Рогулев)

Краснодар — Арсенал Т

Полностью интервью с Аджоевым читайте — здесь

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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