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Гунько удалил из Instagram пост об уходе из «Химок»

13:00
Дмитрий Гунько. Фото ФК «Химки».
Дмитрий Гунько. Фото ФК «Химки».
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Дмитрий Гунько удалил из своего Instagram пост, в котором сообщал об уходе с поста главного тренера «Химок».

— Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде, оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними, — написал Гунько.

Теперь это запись в социальной сети отсутствует.

В восьмом туре РПЛ «Химки» потерпели поражение от «Краснодара» со счетом 2:7. После восьми поединков чемпионата подмосковная команда под руководством Гунько набрала лишь три очка. В нынешнем сезоне «Химки» пока не побеждали в РПЛ.

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