Гунько прокомментировал призывы болельщиков «Химок» к его увольнению

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал призывы болельщиков подмосковного клуба отправить его в отставку. В 4-м туре Тинькофф РПЛ подмосковный клуб потерпел на своем поле поражение от «Ахмата» со счетом 1:2. Пока в активе команды только одно набранное очко в сезоне.

— Понимаю болельщиков, это никого не устраивает, в том числе и меня. Но сегодня ребята играли, отдавались, создавали много моментов, результат неудовлетворительный. (Севастиан Терлецкий)