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Гунько прокомментировал призывы болельщиков «Химок» к его увольнению

18:42
Дмитрий Гунько. Фото ФК «Химки».
Дмитрий Гунько. Фото ФК «Химки».
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Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прокомментировал призывы болельщиков подмосковного клуба отправить его в отставку. В 4-м туре Тинькофф РПЛ подмосковный клуб потерпел на своем поле поражение от «Ахмата» со счетом 1:2. Пока в активе команды только одно набранное очко в сезоне.

— Понимаю болельщиков, это никого не устраивает, в том числе и меня. Но сегодня ребята играли, отдавались, создавали много моментов, результат неудовлетворительный. (Севастиан Терлецкий)

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