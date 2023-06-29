Губерниев заявил, что Слуцкий приковывает внимание

Комментатор и футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев отреагировал на видео экс-тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого, в котором он парадирует Артема Дзюбу.

«Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы был здоровенький. Хочется пожелать ему удачи. Кому-то нравится, кому-то нет. Слуцкий приковывает внимание, но мне бы хотелось, чтобы он не забывал, что он тренер изначально. Выбрать такой путь — это его право. Он ведет передачу, пытается развиваться в другой сфере, ему это интересно. Денег, я надеюсь, он заработал, поэтому сейчас живет насыщенной жизнью. Насколько я понимаю, люди смотрят, остается только пожелать удачи», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Слуцкий трижды признавался лучшим тренером по версии РФС. Последним местом работы специалистом стал «Рубин». Под его руководством казанский клуб вылетел из РПЛ в сезоне-2021/22. В этом сезоне казанцы заняли первое место в первой лиге и вернулись в высший дивизион.

В феврале 2023 года 52-летний специалист стал ведущим формата «Коммент.Тренер», в котором он берет интервью у топ-тренеров РПЛ. В апреле 2023 года Youtube-канал «Коммент.Шоу» запустил новый проект «Ну, так нельзя» в котором в гости к Слуцкому и Дзюбе приходят в гости известные футболисты.