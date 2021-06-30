Эль-Кабир покинул «Урал» после окончания контракта
10:42
Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир покидает команду, сообщает официальный сайт клуба.
У 29-летнего голландец истек контракт с клубом, он выступал за «Урал» с 2018 года. За это время полузащитник сыграл 84 матча, забил 15 голов и отдал пять результативных передач.
В 2019 году Эль-Кабир в составле екатеринбургского клуба дошел до финала Кубка России.
Дополнительная информация:
https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/otman-el-kabir-pokinul-ural
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