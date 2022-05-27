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Губерниев: «Уход Шварца будет потерей для «Динамо» и российского футбола»

Губерниев назвал уход Шварца из «Динамо» потерей для клуба и российского футбола
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в ближайшее время возглавит «Герту». Ранее об этом сообщил Kicker.

«Сейчас, в принципе, нам на иностранцев надеяться не приходится от слова совсем. Нужно импортозамещать еще и в футболе. Возглавит «Герту», я за него рад, если это правда. Но насколько будет успешным для Сандро этот сезон, будет понятно после Кубка России, потому что одно дело, если они выиграют, а другое, если они проиграют. Концовку сезона команда провела невыразительно. Их не хватило на весь сезон, поэтому они и бронзе не сильно радовались. Поражение в финале Кубка может смазать работу Шварца? Полагаю, что да, но в любом случае он крепкий тренер. Его уход будет потерей для «Динамо» и российского футбола, но мы должны понимать, что это не первая и не последняя такая потеря», — сказал Губерниев «СЭ».

По данным источника, стороны достигли соглашения о контракте на новый сезон и Шварц расторгнет соглашение с московским клубом после финала БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком».

«Динамо» завершило сезон РПЛ-2021/22 на третьем месте, набрав 53 очка в 30 матчах. По ходу сезона контракт с немецким специалистом был продлен до 2024 года.

Сандро Шварц. Шварц покидает Россию. Но сначала проведет свой главный матч в «Динамо»

РПЛ
ФК Герта
ФК Динамо (Москва)
Дмитрий Губерниев
Сандро Шварц
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