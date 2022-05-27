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Титов: «Эмоции часто преобладают над разумом Федуна»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о выступлении московского клуба.

«Одно время я еще понимал, кто помогает Федуну выбирать людей. Но в последние лет пять я понимаю, что ничего не понимаю. Агенты, помощники агентов — советчиков столько, что уже не разобрать, кто на что влияет. Я побывал в «Спартаке» и знаю, сколько течений происходит, сколько людей якобы пытаются помочь Федуну. Федун был изначально обречен — потому что это «Спартак» Москва. Если ты заходишь в такой клуб, то должен опираться на людей, которым доверяешь на 200 процентов. Которые не подведут. У Романцева именно так и было.

Федуна подводят? Думаю, да. Ну и нужно понимать, что Федун — это человек-эмоция. Если что не так, сразу режет — вместо того, чтобы дать шанс, посмотреть, что будет дальше. Эмоции часто преобладают над разумом», — приводит слова Титова «Чемпионат».

«Спартак» по итогам сезона занял десятое место в чемпионате России. В финале Кубка страны красно-белые встретятся с «Динамо». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая и начнется в 17:00 мск.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4707381-titov-fedun-byl-iznachalno-obrechyon.html
Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
1
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И В Н П +/- О
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

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Горан Чаушич

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