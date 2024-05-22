Агент Кассьерры заявил, что нападающий счастлив в «Зените»

Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о будущем игрока.

«Матео и его семья очень счастливы жить в России», — сказал Петропулос «СЭ».

В нынешнем сезоне нападающий провел за «Зенит» 27 матчей в РПЛ, в которых забил 21 гол и сделал четыре результативные передачи.