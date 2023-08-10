Губерниев — о Норманне: «Ничего удивительного для меня»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение полузащитника Матиаса Норманна расторгнуть контракты с «Динамо» и «Ростовом». 27-летний норвежец выступал за московскую команды на правах аренды.

«Во-первых, я не пресс-секретарь Норманна, но его резон я понимаю. Но тут ничего удивительного для меня», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Губерниева.

В среду о решении Норманна покинуть расположение команды заявил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.