Губерниев — о Норманне: «Ничего удивительного для меня»
Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение полузащитника Матиаса Норманна расторгнуть контракты с «Динамо» и «Ростовом». 27-летний норвежец выступал за московскую команды на правах аренды.
«Во-первых, я не пресс-секретарь Норманна, но его резон я понимаю. Но тут ничего удивительного для меня», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Губерниева.
В среду о решении Норманна покинуть расположение команды заявил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
Источник: euro-football.ru
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