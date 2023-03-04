Губерниев: «Ай да Дзюба, ай да сукин сын! Хет-трик «Ростову»! Карпин просто обомлел!»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на хет-трик нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в матче 18-го тура РПЛ против «Ростова».
«Ай да Дзюба, ай да сукин сын! Что творит... Три мяча «Ростову»! Карпин просто обомлел!» — написал у себя в Telegram-канале Губерниев.
Дзюба перешел в «Локомотив» 8 февраля на правах свободного агента и заключил контракт с клубом до конца сезона-2022/23. Голы в ворота «Ростова» стали для форварда первыми за железнодорожников.
Источник: https://t.me/RealGuberniev/8187
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|3.03
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|
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