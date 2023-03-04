Малком нацелился на бразильский рекорд
Бразильский нападающий «Зенита» оформил дубль в матче против «Пари НН», забив 13-й и 14-й голы в нынешнем чемпионате. Чаще Малкома в истории турнира отличались только три его соотечественника. Вагнер Лав добрался до отметки в 15 голов один раз, Веллитон — дважды, Халк — трижды. Рекорд принадлежит форварду «Спартака», который в 2009 году отметился 21 точным ударом в 28 встречах. Чтобы превзойти Веллитона лидеру сине-бело-голубых нужно в 12 турах забить восемь голов.
Лучшие результаты бразильских бомбардиров в чемпионатах России:
|
Сезон
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
2009
|
Веллитон
|
Спартак
|
28
|
21
|
2008
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
26
|
20
|
2010
|
Веллитон
|
Спартак
|
25
|
19
|
2015/16
|
Халк
|
Зенит
|
27
|
17
|
2013/14
|
Халк
|
Зенит
|
24
|
16
|
2014/15
|
Халк
|
Зенит
|
28
|
15
|
2006
|
Жо
|
ЦСКА
|
18
|
14
|
2022/23
|
Малком
|
Зенит
|
18
|
14
|
2012/13
|
Вандерсон
|
Краснодар
|
22
|
13
|
2005
|
Дерлей
|
Динамо
|
23
|
13
|
2007
|
Вагнер Лав
|
ЦСКА
|
23
|
13
|
2007
|
Жо
|
ЦСКА
|
27
|
13
От зенитовского рекорда чемпионатов России Малком сейчас отстает на девять голов. В удлиненном сезоне-2011/12 Александр Кержаков записал на свой счет 23 гола в 32 турах. Также чаще бразильца отличались уже названный Халк, Сердар Азмун и Артем Дзюба.
Лучшие результаты бомбардиров «Зенита» в чемпионатах России:
|
Сезон
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
2011/12
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
32
|
23
|
2020/21
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
27
|
20
|
2020/21
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
24
|
19
|
2004
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
29
|
18
|
2015/16
|
Халк
|
Бразилия
|
27
|
17
|
2019/20
|
Сердар Азмун
|
Иран
|
28
|
17
|
2019/20
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
28
|
17
|
2013/14
|
Халк
|
Бразилия
|
24
|
16
|
2014/15
|
Халк
|
Бразилия
|
28
|
15
|
2015/16
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
30
|
15
|
2022/23
|
Малком
|
Бразилия
|
18
|
14
|
2002
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
29
|
14
В списке снайперов «Зенита» в высшем дивизионе Малком в 29 голами догнал Романа Широкова. От делящих девятое место Геннадия Поповича и автора третьего гола в ворота нижегородцев Александра Ерохина бразильца отделяет всего один точный удар. Рекордсмен сине-бело-голубых Александр Кержаков отличился 120 раз.
Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России:
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Александр Кержаков
|
2001-2006, 2010-2015, 2016/17
|
289
|
120
|
Артем Дзюба
|
2015-2022
|
181
|
85
|
Андрей Аршавин
|
2000-2008, 2012, 2013-2015
|
283
|
57
|
Халк
|
2012-2016
|
97
|
55
|
Сердар Азмун
|
2019-2022
|
79
|
52
|
Данни
|
2008-2017
|
173
|
52
|
Александр Спивак
|
2000-2006
|
145
|
33
|
Константин Зырянов
|
2007-2014
|
201
|
31
|
Геннадий Попович
|
1997-2001
|
109
|
30
|
Александр Ерохин
|
2017-н.в.
|
132
|
30
|
Малком
|
2020-н.в.
|
75
|
29
|
Роман Широков
|
2008-2013
|
130
|
29
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2