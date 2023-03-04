Малком нацелился на бразильский рекорд

Бразильский нападающий «Зенита» оформил дубль в матче против «Пари НН», забив 13-й и 14-й голы в нынешнем чемпионате. Чаще Малкома в истории турнира отличались только три его соотечественника. Вагнер Лав добрался до отметки в 15 голов один раз, Веллитон — дважды, Халк — трижды. Рекорд принадлежит форварду «Спартака», который в 2009 году отметился 21 точным ударом в 28 встречах. Чтобы превзойти Веллитона лидеру сине-бело-голубых нужно в 12 турах забить восемь голов.

Лучшие результаты бразильских бомбардиров в чемпионатах России:

Сезон Игрок Команда Матчи Голы 2009 Веллитон Спартак 28 21 2008 Вагнер Лав ЦСКА 26 20 2010 Веллитон Спартак 25 19 2015/16 Халк Зенит 27 17 2013/14 Халк Зенит 24 16 2014/15 Халк Зенит 28 15 2006 Жо ЦСКА 18 14 2022/23 Малком Зенит 18 14 2012/13 Вандерсон Краснодар 22 13 2005 Дерлей Динамо 23 13 2007 Вагнер Лав ЦСКА 23 13 2007 Жо ЦСКА 27 13

От зенитовского рекорда чемпионатов России Малком сейчас отстает на девять голов. В удлиненном сезоне-2011/12 Александр Кержаков записал на свой счет 23 гола в 32 турах. Также чаще бразильца отличались уже названный Халк, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Лучшие результаты бомбардиров «Зенита» в чемпионатах России:

Сезон Игрок Страна Матчи Голы 2011/12 Александр Кержаков Россия 32 23 2020/21 Артем Дзюба Россия 27 20 2020/21 Сердар Азмун Иран 24 19 2004 Александр Кержаков Россия 29 18 2015/16 Халк Бразилия 27 17 2019/20 Сердар Азмун Иран 28 17 2019/20 Артем Дзюба Россия 28 17 2013/14 Халк Бразилия 24 16 2014/15 Халк Бразилия 28 15 2015/16 Артем Дзюба Россия 30 15 2022/23 Малком Бразилия 18 14 2002 Александр Кержаков Россия 29 14

В списке снайперов «Зенита» в высшем дивизионе Малком в 29 голами догнал Романа Широкова. От делящих девятое место Геннадия Поповича и автора третьего гола в ворота нижегородцев Александра Ерохина бразильца отделяет всего один точный удар. Рекордсмен сине-бело-голубых Александр Кержаков отличился 120 раз.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России: