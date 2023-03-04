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Сегодня, 21:07

Малком нацелился на бразильский рекорд

Кирилл Бурдаков
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Бразильский нападающий «Зенита» оформил дубль в матче против «Пари НН», забив 13-й и 14-й голы в нынешнем чемпионате. Чаще Малкома в истории турнира отличались только три его соотечественника. Вагнер Лав добрался до отметки в 15 голов один раз, Веллитон — дважды, Халк — трижды. Рекорд принадлежит форварду «Спартака», который в 2009 году отметился 21 точным ударом в 28 встречах. Чтобы превзойти Веллитона лидеру сине-бело-голубых нужно в 12 турах забить восемь голов.

Лучшие результаты бразильских бомбардиров в чемпионатах России:

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

2009

Веллитон

Спартак

28

21

2008

Вагнер Лав

ЦСКА

26

20

2010

Веллитон

Спартак

25

19

2015/16

Халк

Зенит

27

17

2013/14

Халк

Зенит

24

16

2014/15

Халк

Зенит

28

15

2006

Жо

ЦСКА

18

14

2022/23

Малком

Зенит

18

14

2012/13

Вандерсон

Краснодар

22

13

2005

Дерлей

Динамо

23

13

2007

Вагнер Лав

ЦСКА

23

13

2007

Жо

ЦСКА

27

13

От зенитовского рекорда чемпионатов России Малком сейчас отстает на девять голов. В удлиненном сезоне-2011/12 Александр Кержаков записал на свой счет 23 гола в 32 турах. Также чаще бразильца отличались уже названный Халк, Сердар Азмун и Артем Дзюба.

Лучшие результаты бомбардиров «Зенита» в чемпионатах России:

Сезон

Игрок

Страна

Матчи

Голы

2011/12

Александр Кержаков

Россия

32

23

2020/21

Артем Дзюба

Россия

27

20

2020/21

Сердар Азмун

Иран

24

19

2004

Александр Кержаков

Россия

29

18

2015/16

Халк

Бразилия

27

17

2019/20

Сердар Азмун

Иран

28

17

2019/20

Артем Дзюба

Россия

28

17

2013/14

Халк

Бразилия

24

16

2014/15

Халк

Бразилия

28

15

2015/16

Артем Дзюба

Россия

30

15

2022/23

Малком

Бразилия

18

14

2002

Александр Кержаков

Россия

29

14

В списке снайперов «Зенита» в высшем дивизионе Малком в 29 голами догнал Романа Широкова. От делящих девятое место Геннадия Поповича и автора третьего гола в ворота нижегородцев Александра Ерохина бразильца отделяет всего один точный удар. Рекордсмен сине-бело-голубых Александр Кержаков отличился 120 раз.

Лучшие бомбардиры «Зенита» в чемпионатах России:

Игрок

Годы

Матчи

Голы

Александр Кержаков

2001-2006, 2010-2015, 2016/17

289

120

Артем Дзюба

2015-2022

181

85

Андрей Аршавин

2000-2008, 2012, 2013-2015

283

57

Халк

2012-2016

97

55

Сердар Азмун

2019-2022

79

52

Данни

2008-2017

173

52

Александр Спивак

2000-2006

145

33

Константин Зырянов

2007-2014

201

31

Геннадий Попович

1997-2001

109

30

Александр Ерохин

2017-н.в.

132

30

Малком

2020-н.в.

75

29

Роман Широков

2008-2013

130

29
Малком Филипе (Малком)
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ФК Зенит
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
5
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 1 : 1
4.03 14:00
Спартак – Урал
 2 : 2
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 3 : 0
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 3 : 1
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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