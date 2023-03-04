Только в «Спартаке» Дзюба ждал первого гола дольше
В первом же матче чемпионата России за «Локомотив» Артем Дзюба отметился хет-триком. 34-летний форвард первый гол за красно-зеленых забил на 33-й минуте первого же матча в высшем дивизионе. Ни в одной из предыдущих команд Дзюба не открывал лицевой счет в чемпионате так быстро. Предыдущий рекорд был установлен в начале нынешнего сезона, когда Дзюба отличился на 65-й минуте первого матча за турецкий «Адана Демирспор». При этом в форме «Локо» (с учетом двух матчей Кубка против «Спартака») не мог забить 212 минут. Дольше Артем ждал только на старте карьеры в «Спартаке» — 484 минуты.
Время, которое Артем Дзюба тратил на первый гол в новой команде:
|
Команда
|
Чемпионат
|
|
Все турниры
|
|
|
Матч
|
Минута
|
Матч
|
Минута
|
Спартак
|
10-й
|
350-я
|
12-й
|
485-я
|
Томь
|
6-й
|
325-я
|
1-й
|
42-я
|
Ростов
|
1-й
|
89-я
|
1-й
|
89-я
|
Зенит
|
2-й
|
111-я
|
3-й
|
175-я
|
Арсенал
|
2-й
|
101-я
|
2-й
|
101-я
|
Адана Демирспор
|
1-й
|
66-я
|
1-й
|
66-я
|
Локомотив
|
1-й
|
33-я
|
3-й
|
213-я
|
Сборная России
|
|
|
4-й
|
133-я
Хет-трик Дзюбы оказался всего третьим для «Локомотива» в XXI веке. В 2006 году Дмитрий Лоськов отправил три мяча в ворота «Рубина», а в 2022-м Иван Игнатьев трижды огорчил «Оренбург». В 1990-е футболисты «Локо» чаще баловали своих болельщиков. Так один Олег Гарин за три сезона (1994-1996) оформил аж четыре хет-трика.
Все хет-трики игроков «Локомотива» в чемпионатах России:
|
Дата
|
Игрок
|
Матч
|
Голы
|
16.06.1993
|
Александр Смирнов
|
Локомотив НН (д) — 4:1
|
13' (1:0), 34' (2:1), 63' (3:1)
|
31.05.1994
|
Олег Гарин
|
Динамо-Газовик (д) — 7:0
|
17' (2:0), 56' (4:0), 72' (6:0)
|
26.07.1994
|
Олег Гарин
|
Торпедо (д) — 8:0
|
70' (4:0), 73' (6:0), 84' (7:0)
|
14.08.1994
|
Олег Гарин
|
Уралмаш (г) — 4:4
|
18' (1:2), 21' (2:2), 63' (4:3)
|
22.07.1995
|
Олег Гарин
|
Спартак-Алания (д) — 4:1
|
13' (1:0), 69' (3:1), 75' (4:1)
|
21.05.1996
|
Алексей Снигирев
|
Уралмаш (д) — 5:1
|
3' (1:0), 24' (2:0), 47' (3:1)
|
20.09.1996
|
Олег Гарас
|
Жемчужина (г) — 3:1
|
6' (1:0), 17' (2:0), 20' (3:0)
|
03.09.1997
|
Заза Джанашия
|
Жемчужина (д) — 4:1
|
42' (2:0), 63' (3:0), 74' (4:0)
|
03.11.2000
|
Дмитрий Лоськов
|
Уралан (д) — 9:0
|
9' (1:0), 24' (2:0), 39' (4:0)
|
23.04.2006
|
Дмитрий Лоськов
|
Рубин (д) — 4:4
|
34' (1:1), 45' (2:1), 81' (4:4)
|
28.08.2022
|
Иван Игнатьев
|
Оренбург (д) — 5:1
|
8' (1:0), 11' (2:0), 19' (3:1)
|
04.03.2023
|
Артем Дзюба
|
Ростов (г) — 3:0
|
33' (1:0), 58' (2:0), 64' (3:0)
Дзюба первым в истории преодолел отметку в 150 голов в чемпионатах России. В символическом «Клубе 100» Артем с 220 точными ударами занимает второе место, отставая от Александра Кержакова на 13 мячей. Причем по результативности за российские команды форвард «Локо» вышел на первое место в истории, обойдя легенду «Зенита» — 219:218.
Лидеры «Клуба 100»:
|
Игрок
|
Чемпионат
|
Кубки
|
Сборная
|
Еврокубки
|
Иностранные клубы
|
Всего
|
1. Александр Кержаков
|
139
|
19
|
30
|
30
|
15
|
233
|
2. Артем Дзюба
|
151
|
14
|
30
|
24
|
1
|
220
|
3. Олег Веретенников
|
143
|
27
|
0
|
17
|
20
|
207
|
4. Роман Павлюченко
|
103
|
11
|
21
|
21
|
36
|
192
|
5. Сергей Родионов
|
124
|
9
|
8
|
22
|
1
|
164
|
6. Александр Мостовой
|
34
|
9
|
13
|
25
|
82
|
163
|
7. Андрей Аршавин
|
57
|
6
|
17
|
26
|
52
|
158
|
8. Владимир Бесчастных
|
60
|
9
|
26
|
7
|
52
|
154
|
9. Дмитрий Кириченко
|
130
|
11
|
4
|
7
|
0
|
152
|
Дмитрий Лоськов
|
120
|
13
|
2
|
17
|
0
|
152
|
14. Федор Смолов
|
101
|
13
|
16
|
10
|
3
|
143
|
25. Александр Кокорин
|
67
|
6
|
12
|
20
|
9
|
114
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|14
|3
|1
|50-7
|45
|
2
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|42-20
|37
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
5
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
6
|Ахмат
|18
|9
|2
|7
|30-28
|29
|
7
|Оренбург
|18
|8
|1
|9
|34-40
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|18
|5
|4
|9
|22-32
|19
|
13
|Факел
|18
|1
|11
|6
|22-34
|14
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|18
|3
|4
|11
|17-37
|13
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|1 : 1
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|2 : 2
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|3 : 0
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|14
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2