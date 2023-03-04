Только в «Спартаке» Дзюба ждал первого гола дольше

В первом же матче чемпионата России за «Локомотив» Артем Дзюба отметился хет-триком. 34-летний форвард первый гол за красно-зеленых забил на 33-й минуте первого же матча в высшем дивизионе. Ни в одной из предыдущих команд Дзюба не открывал лицевой счет в чемпионате так быстро. Предыдущий рекорд был установлен в начале нынешнего сезона, когда Дзюба отличился на 65-й минуте первого матча за турецкий «Адана Демирспор». При этом в форме «Локо» (с учетом двух матчей Кубка против «Спартака») не мог забить 212 минут. Дольше Артем ждал только на старте карьеры в «Спартаке» — 484 минуты.

Время, которое Артем Дзюба тратил на первый гол в новой команде:

Команда Чемпионат Все турниры Матч Минута Матч Минута Спартак 10-й 350-я 12-й 485-я Томь 6-й 325-я 1-й 42-я Ростов 1-й 89-я 1-й 89-я Зенит 2-й 111-я 3-й 175-я Арсенал 2-й 101-я 2-й 101-я Адана Демирспор 1-й 66-я 1-й 66-я Локомотив 1-й 33-я 3-й 213-я Сборная России 4-й 133-я

Хет-трик Дзюбы оказался всего третьим для «Локомотива» в XXI веке. В 2006 году Дмитрий Лоськов отправил три мяча в ворота «Рубина», а в 2022-м Иван Игнатьев трижды огорчил «Оренбург». В 1990-е футболисты «Локо» чаще баловали своих болельщиков. Так один Олег Гарин за три сезона (1994-1996) оформил аж четыре хет-трика.

Все хет-трики игроков «Локомотива» в чемпионатах России:

Дата Игрок Матч Голы 16.06.1993 Александр Смирнов Локомотив НН (д) — 4:1 13' (1:0), 34' (2:1), 63' (3:1) 31.05.1994 Олег Гарин Динамо-Газовик (д) — 7:0 17' (2:0), 56' (4:0), 72' (6:0) 26.07.1994 Олег Гарин Торпедо (д) — 8:0 70' (4:0), 73' (6:0), 84' (7:0) 14.08.1994 Олег Гарин Уралмаш (г) — 4:4 18' (1:2), 21' (2:2), 63' (4:3) 22.07.1995 Олег Гарин Спартак-Алания (д) — 4:1 13' (1:0), 69' (3:1), 75' (4:1) 21.05.1996 Алексей Снигирев Уралмаш (д) — 5:1 3' (1:0), 24' (2:0), 47' (3:1) 20.09.1996 Олег Гарас Жемчужина (г) — 3:1 6' (1:0), 17' (2:0), 20' (3:0) 03.09.1997 Заза Джанашия Жемчужина (д) — 4:1 42' (2:0), 63' (3:0), 74' (4:0) 03.11.2000 Дмитрий Лоськов Уралан (д) — 9:0 9' (1:0), 24' (2:0), 39' (4:0) 23.04.2006 Дмитрий Лоськов Рубин (д) — 4:4 34' (1:1), 45' (2:1), 81' (4:4) 28.08.2022 Иван Игнатьев Оренбург (д) — 5:1 8' (1:0), 11' (2:0), 19' (3:1) 04.03.2023 Артем Дзюба Ростов (г) — 3:0 33' (1:0), 58' (2:0), 64' (3:0)

Дзюба первым в истории преодолел отметку в 150 голов в чемпионатах России. В символическом «Клубе 100» Артем с 220 точными ударами занимает второе место, отставая от Александра Кержакова на 13 мячей. Причем по результативности за российские команды форвард «Локо» вышел на первое место в истории, обойдя легенду «Зенита» — 219:218.

Лидеры «Клуба 100»: