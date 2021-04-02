Шварц рассказал о выборе вратаря «Динамо» на матч против «Уфы»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«Уфа» — это хорошая команда, которая здорово обороняется. Мы с командой аналитиков рассмотрели игру «Уфы», нам завтра нужно показать максимум.
Завтра ожидаем увидеть нашего Григория Морозова на позиция крайнего правого защитника. Мы следим за игроками в аренде. Не могу сказать, что мы каждую неделю смотрим матчи, но отслеживаем этих футболистов, также смотрим на их статистические данные.
Игорь Лещук очень хороший вратарь, он упорно и качественно работает на тренировках. Мы понимаем, что Шунин провел 3 матча за сборную, но все равно завтра будет в воротах против «Уфы» именно он», — сказал Шварц.
Матч пройдет 3 апреля в Москве и начнется в 19:00 мск. «Динамо» с 39 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Уфа» — 14 баллов и 15-я строчка.
(Сергей Федоров)
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