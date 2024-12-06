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Сегодня, 19:07

Губерниев считает, что «Краснодар» не будет слабее после зимней паузы

Руслан Минаев
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Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал игру «Краснодара» в этом сезоне РПЛ.

«Да, команда нестабильна, и ее сильно лихорадит. Но вы посмотрите: а кто у нас стабилен? Как было по классике: «А кто не пьет? Назови!» А кто стабилен? Назови! Все подряд команды теряют очки со всеми подряд, и «Зенит» тоже. Поэтому я не думаю, что «Краснодар» после паузы станет слабее. Тем интереснее будет смотреть за концовкой чемпионата, она будет в высшей степени драматичной, как и в том году», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

После 17 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и занимает второе место. Лидирует в таблице «Зенит» с 39 очками.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Краснодар
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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7.12 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
7.12 16:30
Зенит – Акрон
 - : -
7.12 16:30
Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
8.12 14:00
Динамо – Химки
 - : -
8.12 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
8.12 19:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
8.12 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Манфред Угальде

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Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
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Бителло

Динамо

 7
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
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Оренбург

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