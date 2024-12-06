33 члена РФС выдвинули кандидатуру Дюкова на пост президента организации

Еще 9 членов РФС выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС, сообщается на официальном сайте организации.

Всего РФС получил документы по выдвижению Дюкова от 33 членов союза. Выборы президента и нового состава исполкома Российского футбольного союза пройдут 2 февраля 2025 года.

Дюков занимает пост главы РФС с 2019 года. До этого он являлся председателем совета директоров «Зенита».

Дюков сообщил, что будет переизбираться на пост президента РФС