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Сегодня, 19:10

33 члена РФС выдвинули кандидатуру Дюкова на пост президента организации

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Еще 9 членов РФС выдвинули кандидатуру Александра Дюкова на пост президента РФС, сообщается на официальном сайте организации.

Всего РФС получил документы по выдвижению Дюкова от 33 членов союза. Выборы президента и нового состава исполкома Российского футбольного союза пройдут 2 февраля 2025 года.

Дюков занимает пост главы РФС с 2019 года. До этого он являлся председателем совета директоров «Зенита».

Дюков сообщил, что будет переизбираться на пост президента РФС

Источник: РФС
Футбол
РФС
Александр Дюков
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
7.12 19:00
Динамо Мх – Рубин
 - : -
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