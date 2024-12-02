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Сегодня, 21:50

Федорищев про обращение в прокуратуру: «Очень много фигурантов указано в опросных листах»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что в переданном им в правоохранительные органы заявлении о проверке «Крыльев Советов» по четырем статьям указано большое количество фигурантов.

— Сроки по статьям известны вам лучше меня. Очень много указано фигурантов в опросных листах, будет цепочка из различного рода событий. Много видел комментариев за последнюю неделю — чем занимается губернатор. Посчитал, что сегодня мой рабочий день занял 12 часов, а на футбол ушло лишь 40 минут, все остальное — муниципальное образование. Уверен, правоохранительные органы профессионально построят работу.

Если бы я сидел на трибуне и каждый матч видел губернатора, то я бы подумал, что он бездельник. Я сходил в воскресенье на БК «Самара», в будни я просто занимаюсь работой, стратегическим управлением, прошу уйти негодяев. А когда будет выходной, то буду приходить на игры, — сказал Федорищев.

Ранее Федорищев заявил о намерении проинформировать прокуратуру и МВД по фактам совершения преступлений по статьям 201 (Злоупотребление полномочиями), 285.1 (Нецелевое расходование бюджетных средств), 159 (Мошенничество) и 160 (Присвоение или растрата) УК РФ.

26 ноября губернатор Самарской области сообщил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30 тур
30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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