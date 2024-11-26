Губернатор Самарской области — о работе Осинькина в «Крыльях: «Игорю Витальевичу поставлено требование по качеству работы»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о зарплате главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

— Не знаю, сколько получает Игорь Осинькин, — начал Федорищев. — Это комплексная цифра, я ее не знаю. Встречался с главным тренером, чтобы обозначить требования к его работе, а не зарплатам. Зарплаты тренеров — это не мое дело. Мое дело — эффективность использование средств из бюджета. Игорю Витальевичу поставлено требование по качеству работы, а не по зарплате. Сейчас мы смотрим за этим.

— Что будет с «Крыльями Советов-2»?

— Звучит логично с точки зрения вертикали развития. Мы строим работу в таком духе, переформатируем. Как будут решения — их будут озвучивать. Мы повысили уровень открытости до некого предела. Знаете, как у нас есть план, которого мы придерживаемся.

После 16 туров самарцы с 15 очками занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ.

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