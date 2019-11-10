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Губернатор Самарской области: «Даже без пятерых игроков и тренера «Крылья» могли рассчитывать на лучший результат»

03:33

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал поражение «Крыльев Советов» от «Спартака» (0:2) в 16-м туре чемпионата России.

— Даже без пятерки игроков основного состава и тренера команда сегодня могла рассчитывать на лучший результат, — написал Азаров в своем Twitter. —  Парни сражаются на поле в каждом игровом моменте. Есть ошибки. Но. Есть самоотдача, — для меня это принципиально важно.

Спартак — Крылья Советов

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