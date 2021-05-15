«Бред какой-то». Герасименко ответил на вопрос о словах телеведущего Соловьева, что Калитвинцев проводил тренировки московского «Динамо» на украинском языке
Экс-футболист киевского «Динамо», сборной России и ряда российских клубов Алексей Герасименко, проживающий сейчас в Краснодаре, рассказал об отношении к нашумевшему в свое время высказыванию телеведущего Владимира Соловьева, что бывший партнер Герасименко по киевскому «Динамо» Юрий Калитвинцев якобы проводил тренировки московского «Динамо» на украинском языке.
— Калитвинцева несколько лет назад атаковал телеведущий Владимир Соловьев, заявивший в пору работы Юрия во главе московского «Динамо», что тот проводит тренировки на украинском языке.
— Бред какой-то. Калитва из Волгограда — с чего бы ему проводить тренировки в России на украинском? Видел я его занятия на сборах «Динамо», Юрий Ковтун ему помогал. Никакого украинского языка там и близко не было. Может, какую-нибудь фразу ради шутки и мог бросить, но не более того. А потом это раздули.
— Вы как человек, для которого много значат и Россия, и Украина, сильно переживаете то, что происходит в последние годы между двумя странами?
— Еще бы. Особенно больно, что погибают обычные люди, мирные жители. У меня в Киеве до сих пор квартира и вид на жительство, но уже три года там не был. Учился тренерской профессии в столице Украины, ездил туда на переаттестацию. Последнюю мы с Толей Тимощуком проходили онлайн. С удовольствием съездил бы в Киев. Мне очень нравится этот город, у меня там много друзей. Не хочу рассуждать о политике, хочу только, чтобы был мир, и мы, как раньше, спокойно могли ездить друг к другу.
— Жизнь в Киеве и Краснодаре чем-то принципиально отличается друг от друга?
— Не сказал бы. Тем более что в годы моей игры за «Динамо» и работы в клубе все в Киеве разговаривали на русском. Да и когда приезжал туда три года назад, никаких проблем из-за языка не было.
(Игорь Рабинер)
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