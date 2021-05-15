Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Бред какой-то». Герасименко ответил на вопрос о словах телеведущего Соловьева, что Калитвинцев проводил тренировки московского «Динамо» на украинском языке

18:00

Экс-футболист киевского «Динамо», сборной России и ряда российских клубов Алексей Герасименко, проживающий сейчас в Краснодаре, рассказал об отношении к нашумевшему в свое время высказыванию телеведущего Владимира Соловьева, что бывший партнер Герасименко по киевскому «Динамо» Юрий Калитвинцев якобы проводил тренировки московского «Динамо» на украинском языке.

— Калитвинцева несколько лет назад атаковал телеведущий Владимир Соловьев, заявивший в пору работы Юрия во главе московского «Динамо», что тот проводит тренировки на украинском языке.

— Бред какой-то. Калитва из Волгограда — с чего бы ему проводить тренировки в России на украинском? Видел я его занятия на сборах «Динамо», Юрий Ковтун ему помогал. Никакого украинского языка там и близко не было. Может, какую-нибудь фразу ради шутки и мог бросить, но не более того. А потом это раздули.

— Вы как человек, для которого много значат и Россия, и Украина, сильно переживаете то, что происходит в последние годы между двумя странами?

— Еще бы. Особенно больно, что погибают обычные люди, мирные жители. У меня в Киеве до сих пор квартира и вид на жительство, но уже три года там не был. Учился тренерской профессии в столице Украины, ездил туда на переаттестацию. Последнюю мы с Толей Тимощуком проходили онлайн. С удовольствием съездил бы в Киев. Мне очень нравится этот город, у меня там много друзей. Не хочу рассуждать о политике, хочу только, чтобы был мир, и мы, как раньше, спокойно могли ездить друг к другу.

— Жизнь в Киеве и Краснодаре чем-то принципиально отличается друг от друга?

— Не сказал бы. Тем более что в годы моей игры за «Динамо» и работы в клубе все в Киеве разговаривали на русском. Да и когда приезжал туда три года назад, никаких проблем из-за языка не было.

(Игорь Рабинер)

Как Шевченко не пускали в ночные клубы, а Глеб убежал от нагрузок Лобановского через три дня

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

Читайте также

Рублев проиграл итальянцу Сонего в четвертьфинале турнира в Риме
Нарколог опроверг пользу умеренного употребления алкоголя для здоровья
Эксперт предупредил о рисках принятия новых правил WhatsApp
Секс при беременности: можно или нельзя, позы, контрацепция

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд