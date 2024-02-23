Губернатор Нижегородской области дал оценку работе Юрана в «Пари НН»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил на вопрос «СЭ» о доверии к главному тренеру «Пари НН» Сергею Юрану.

«Команда играет исходя из конкретных целей и задач. Из необходимости постоянно радовать болельщиков, идти вперед. Хорошо, что у Юрана сейчас получается. Надеемся, что год от года мы будем прогрессировать. Доверие к главному тренеру? Сейчас Юран показывает хорошую работу», — сказал Никитин «СЭ».

После 18 туров «Пари НН» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.