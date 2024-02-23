Алип — об интересе «Реала» и «Манчестер Юнайтед»: «Не знаю, в каком клубе меня ждать летом»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип прокомментировал новости об интересе к нему со стороны «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю, в каком клубе меня ждать летом. Не вижу смысла комментировать слухи. Понимаю, что пока еще есть куда расти. Вообще, помню, проснулся, и мне начинают все это скидывать, отмечать где-то», — приводит слова Алипа «Чемпионата».

Алип перешел в «Зенит» в феврале 2022 год из «Кайрата». За петербужский клуб защитник сыграл 48 матчей, в которых не отличился голевыми действиями. Вместе с сине-бело-голубыми футболист стал двукратным чемпионом России.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в 3 миллиона евро. Контракт Алипа с «Зенитом» истекает 30 июня 2025 года.