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Масалитин объяснил действия Роши в скандальном эпизоде с Соболевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин объяснил действия защитника клуба Виллиана Роши в скандальном эпизоде матча 28-го тура РПЛ со «Спартаком», а также раскритиковал действия судейской бригады, отметив, что в европейских турнирах арбитры работают иначе.

«Человек не знает языка, ему показали жест. Естественно, его эмоции какие? Он идет к боковому судье и показывает, что ему показали этот жест. Он же не объяснит, что еще там как-то что-то. Он повторяет жест просто для того, чтобы на это внимание обратили. Все. Просто привлечь внимание. Когда это пошло, он пошел, похлопал — да, он достучался, судьи обратили внимание. Он поблагодарил за это. Пускай за аплодисменты желтую дадут, но не красная это, не удаление, вообще никак. Должен же судья разбираться, человек не просто же так идет и показывает. Если бы он в обратку показал Соболеву, то вопросов бы не было, повторил бы его жест, и тогда было бы логично. А тут только внимание привлечь, все, больше ничего не надо. Максимум, что было бы — это желтая карточка. Смотришь вот матчи европейские, ну сколько там в руки попадало, сколько борьбы было, и никто не свистнул, никто ничего не говорил, потому что логика футбольная матча не подразумевала этого всего», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля. Роша повторил этот жест и тоже был удален с поля.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/05/22/20493464.shtml
Александр Соболев
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
5
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 28 12 4 12 52-54 40
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
11
 Урал 28 8 6 14 29-45 30
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 28 4 6 18 25-62 18
16
 Торпедо 28 3 4 21 20-55 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 1 : 0
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 0 : 3
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 2 : 2
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 3 : 0
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 0
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 2 : 1
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 3 : 0
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
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П
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Эдуард Сперцян

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