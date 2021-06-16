Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Дюков высказался о проекте календаря РПЛ на сезон-2021/22

11:47
Александр Дюков. Фото РФС
Александр Дюков. Фото РФС
Теги:

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о проекте календаря Тинькофф РПЛ на сезон-2021/22.

— Что вы думаете о проекте календаря? Будет ли он утвержден?

— Мне еще не удалось детально ознакомиться с проектом календаря. В любом случае это не окончательная версия, какие-то корректировки еще будут внесены, — заявил Дюков.

15 июня РПЛ представила расписание на сезон-2021/22.

Разбираем календарь РПЛ: у «Зенита» — тяжелый старт, у «Спартака» — «Рубин» на столетие

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Финляндия — не Бельгия с Данией. Оправданий в случае невыигрыша быть не может!
Россия — Финляндия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча, когда начало
Не дно. Шоу Бузовой и Губерниева — лучшее, что пока было на ТВ во время Евро-2020
Португалия разгромила Венгрию. Роналду побил три великих рекорда за вечер и обогнал Шевченко

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы