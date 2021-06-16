Дюков высказался о проекте календаря РПЛ на сезон-2021/22

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о проекте календаря Тинькофф РПЛ на сезон-2021/22.

— Что вы думаете о проекте календаря? Будет ли он утвержден?

— Мне еще не удалось детально ознакомиться с проектом календаря. В любом случае это не окончательная версия, какие-то корректировки еще будут внесены, — заявил Дюков.

15 июня РПЛ представила расписание на сезон-2021/22.

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