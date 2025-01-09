Грулев переходит из «Динамо» в «Пари НН»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Вячеслав Грулев в ближайшее время перейдет в «Пари НН». Стороны согласовали все параметры сделки, идет оформление документов.

Как ранее сообщал «СЭ», 25-летний футболист подпишет контракт на 2,5 года, он отправится в нижегородский клуб бесплатно, при этом у «Динамо» останется 30 процентов с последующей продажи.

В этом сезоне на его счету 8 матчей и 1 гол во всех турнирах за бело-голубых.