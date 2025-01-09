Daily Mail: «Рейнджерс» интересуется хавбеком ЦСКА Зделаром

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар интересен «Рейнджерс», сообщает Daily Mail.

По данным источника, шотландский клуб уже связывался с российской стороной, чтобы узнать условия потенциального перехода.

Контракт 29-летнего серба с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

В этом сезоне Зделар сделал 1 голевой пас в 21 матче за армейцев.