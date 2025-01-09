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Сегодня, 20:31

Daily Mail: «Рейнджерс» интересуется хавбеком ЦСКА Зделаром

Руслан Минаев
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Саша Зделар.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар интересен «Рейнджерс», сообщает Daily Mail.

По данным источника, шотландский клуб уже связывался с российской стороной, чтобы узнать условия потенциального перехода.

Контракт 29-летнего серба с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

В этом сезоне Зделар сделал 1 голевой пас в 21 матче за армейцев.

ФК Рейнджерс
ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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