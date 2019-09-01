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Громкие аплодисменты для Карпина в раздевалке. «Ростов» выпустил яркое видео о победе над «Локомотивом»

11:48
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«Ростов» опубликовал новое видео на своем канале в Youtube. На нем показано, что осталось за кадром выездного матча 8-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1).

Ролик показывает, как команды выходили на поле, эмоциональные моменты матча и забитые голы, аплодисменты игроков ростовской команды сначала своим болельщикам, а затем уже в раздевалке главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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