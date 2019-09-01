Громкие аплодисменты для Карпина в раздевалке. «Ростов» выпустил яркое видео о победе над «Локомотивом»

«Ростов» опубликовал новое видео на своем канале в Youtube. На нем показано, что осталось за кадром выездного матча 8-го тура чемпионата России против «Локомотива» (2:1).

Ролик показывает, как команды выходили на поле, эмоциональные моменты матча и забитые голы, аплодисменты игроков ростовской команды сначала своим болельщикам, а затем уже в раздевалке главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

Эмоции бомбического матча с «Локо» от кромки поля в нашем новом ролике. Это уже история!



? Безумный Норманн

? Чистяков о сэйве Чернова

? Веселье в раздевалке



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https://t.co/uIgUHwORYD — Football Club Rostov (@rostovfc) September 1, 2019

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