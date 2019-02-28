Григорий Иванов: "Урал" вполне может бороться за еврокубки"

Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что его клуб может бороться за еврокубки. Он также добавил, что "шмели" будут стараться одержать победу в Олимп-Кубке России.

- Конечно, у нас очень хороший подбор футболистов, мы сильнее многих команд. Вполне можем бороться за еврокубки, - приводит слова Иванова "Накануне.ru". - Да, в некоторых матчах не повезло, сыграли дважды вничью с нашими непосредственными соперниками - "Крыльями" и "Уфой", проиграли "Анжи". Мы и сейчас недалеко как от зоны переходных матчей, так и от пятого-шестого места.

В первом круге нам удалось набрать 22 очка - если мы наберем еще столько же, это будет очень хороший показатель, что позволит попасть в пятерку-шестерку. Кроме этого, держим в уме Кубок страны, через который также можно пробиться в Европу. Будем стараться. Этого хочет не только губернатор, этого хотят наши болельщики, мы и сами очень хотим посмотреть, что такое еврокубки, сыграть там.

"Урал" занимает 9-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 22 очка после 17 туров. В 1/4 финала Олимп-Кубка России "шмели" играют против "Спартака" - первый матч завершился со счетом 1:1 на поле москвичей.

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