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Григорий Иванов: «Приостановка РПЛ — самое мудрое решение принятое сегодня»

15:06
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с «СЭ» высказал мнение относительно приостановки РПЛ и всех соревнований в российском футболе до 10 апреля из-за коронавируса.

На&nbsp;общем собрании клубов РПЛ принято решение приостановить проведение чемпионата России до&nbsp;10&nbsp;апреля.Чемпионат России приостановлен. Пока до 10 апреля

— В Европе закрылись все чемпионаты, — заявил Иванов. — Здоровье людей — самое главное, так что я поддерживаю приостановку чемпионата — это самое мудрое решение, которое было принято сегодня.

— Леонид Федун предлагал подвести итоги сезона по результатам 22-х туров.

— Пока об этом речи не идет.

— Ваш кубковый матч с «Шинником» также был отложен. Согласитесь сыграть его сыграть в Ярославле?

— Почему нет? Они же хозяева поля. Если у них будет готово поле, и все решится, почему бы в Ярославль не приехать.

— «Урал» проведет дополнительные сборы во время паузы?

— Только сегодня приостановили чемпионат. Когда примем решение, как дальше жить и что дальше делать, напишем на сайте. (Евгений Белоусов)

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

В Италии число зараженных коронавирусом составляет около 25 тысяч, 1809 человек погибли.

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