Григорий Иванов: «Давайте зачеркнем этот чемпионат и начнем новый в таком же составе»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна, который из-за эпидемии коронавируса предложил досрочно завершить сезон, сохранив нынешние позиции клубов. По информации AS, такой вариант завтра будет предложен на заседании УЕФА.

— Ну а как к этому относиться? Давайте зафисксируем, я не против, — сказал Иванов. — Но следующий чемпионат нужно начинать в этом же составе. Никто не должен вылетать. Сейчас у нас внизу сложная ситуация, поэтому вылет каких-то команд будет несправедливым. Завтра у нас совещание, будем думать. У «Урала» хорошая ситуация — мы в середине таблицы, так что для нас даже хорошо, что так все закончится. Но я так не могу. У нас ведь есть еще другие команды, которые тоже боролись и играли. И у них есть шанс. Все это как-то не по спортивному. Мы понимаем, что нынешние лидеры и попадут в еврокубки, но другие должны остаться. Давайте зачеркнем этот и начнем новый чемпионат с этими же командами. Да, мы потеряли год, но это будет справедливо. (Дмитрий Зимин)

По данным на 16 марта всего коронавирусом заразились 167 тысяч человек, из них 76 тысяч выздоровели и 6440 умерли. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров было приостановлено или отменено, в некоторых странах введен карантин.