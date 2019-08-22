Григорий Иванов: «Бюджет «Урала» составляет 1,05 миллиарда рублей»
21:30
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» назвал бюджет команды из Екатеринбурга.
— За счет чего вам удалось увеличить бюджет «Урала» ? И каким он вообще вам снится?
— Хоть и говорят, что деньги в футбол не играют, но без них команду не выстроишь. Ведь более сильные игроки уходят туда, где больше денег. У нас бюджет формируется из трех источников.
— А каков нынешний бюджет «Урала»?
— Раньше он составлял 900 миллионов. Теперь — 1 миллиард 50 миллионов рублей.
— Этих средств еще хватает на школу и молодежный состав?
— Это все в бюджете клуба: и молодежный состав, и «Урал-2». Мы уже научились жить на то, что имеем.
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