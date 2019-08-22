Григорий Иванов: «Бюджет «Урала» составляет 1,05 миллиарда рублей»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» назвал бюджет команды из Екатеринбурга.

— За счет чего вам удалось увеличить бюджет «Урала» ? И каким он вообще вам снится?

— Хоть и говорят, что деньги в футбол не играют, но без них команду не выстроишь. Ведь более сильные игроки уходят туда, где больше денег. У нас бюджет формируется из трех источников.

— А каков нынешний бюджет «Урала»?

— Раньше он составлял 900 миллионов. Теперь — 1 миллиард 50 миллионов рублей.

— Этих средств еще хватает на школу и молодежный состав?

— Это все в бюджете клуба: и молодежный состав, и «Урал-2». Мы уже научились жить на то, что имеем.

«Наши двери для Мамаева открыты». Иванов и Парфенов — откровенно об «Урале»