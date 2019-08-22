Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» поделился мнением об экс-полузащитнике команды Херсоне Асеведо. В 2016 году он перешел в «Кайрат».

— Григорий Викторович, за время президентской деятельности, вам попадались игроки, про которых можно сказать, что они — головная боль, которая не лечится?

— Случалось. Был у нас такой Херсон Асеведо из Чили — талантливейший футболист (выступал за «Урал» с 2012 по 2016 годы. — Прим. «СЭ»). Но сколько бы я с ним не бился...

— Неужто выпивал?

— Не знаю, может и выпивал. Я не слежу за такими вещами.

— А в чем тогда была проблема?

— Ну, вот такой футболист — сегодня может классную игру выдать, а потом восемь матчей дурака валять. И на все ему было наплевать.

— Вы с ним на эту тему разговаривал?

— Неоднократно.

— И, что он отвечал?

— Все нормально, все хорошо.

— Может, его девочки больше интересовали?

— Возможно. Легионеры, которые сюда приезжают, обычно от наших девушек без ума. Мне этого Асеведо просто жалко было. Мог бы парень заиграть.

— В итоге расстались?

— А что делать? Мы его еще в хорошую команду устроили — в «Кайрат». Он и там дурака валять начал. А парень был уровня сборной Чили. Ну, вот не сложилось судьба, по его же глупости.

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