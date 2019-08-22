Григорий Иванов: «Асеведо — талант. Но валял дурака, ему было на все наплевать»
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» поделился мнением об экс-полузащитнике команды Херсоне Асеведо. В 2016 году он перешел в «Кайрат».
— Григорий Викторович, за время президентской деятельности, вам попадались игроки, про которых можно сказать, что они — головная боль, которая не лечится?
— Случалось. Был у нас такой Херсон Асеведо из Чили — талантливейший футболист (выступал за «Урал» с 2012 по 2016 годы. — Прим. «СЭ»). Но сколько бы я с ним не бился...
— Неужто выпивал?
— Не знаю, может и выпивал. Я не слежу за такими вещами.
— А в чем тогда была проблема?
— Ну, вот такой футболист — сегодня может классную игру выдать, а потом восемь матчей дурака валять. И на все ему было наплевать.
— Вы с ним на эту тему разговаривал?
— Неоднократно.
— И, что он отвечал?
— Все нормально, все хорошо.
— Может, его девочки больше интересовали?
— Возможно. Легионеры, которые сюда приезжают, обычно от наших девушек без ума. Мне этого Асеведо просто жалко было. Мог бы парень заиграть.
— В итоге расстались?
— А что делать? Мы его еще в хорошую команду устроили — в «Кайрат». Он и там дурака валять начал. А парень был уровня сборной Чили. Ну, вот не сложилось судьба, по его же глупости.
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